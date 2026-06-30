Sophrologie au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens

Informations pratiques

Sens

Sophrologie au Moulin à Tan

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-20 11:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-08-14 2026-08-20

La sophrologie est une méthode visant à harmoniser le corps et l’esprit, avec des exercices de respiration, de relaxation dynamique et de mouvements corporels.

Elle est de plus en plus utilisée dans le domaine sportif pour favoriser la gestion du stress, le relâchement musculaire et l’amélioration de la concentration.

Prévoir une gourde d’eau à partir de 16 ans

Inscription obligatoire

La date est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météorologiques et en cas de fortes chaleurs.

Suivez toutes les informations sur https://www.facebook.com/events/965589992929947/965589996263280/ .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sophrologie au Moulin à Tan

L’événement Sophrologie au Moulin à Tan Sens a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Sens et Sénonais