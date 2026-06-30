Sophrologie au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens
vendredi 10 juillet 2026 · Parc du Moulin à Tan · Sens
Informations pratiques
Sens
Sophrologie au Moulin à Tan
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-20 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-14 2026-08-20
La sophrologie est une méthode visant à harmoniser le corps et l’esprit, avec des exercices de respiration, de relaxation dynamique et de mouvements corporels.
Elle est de plus en plus utilisée dans le domaine sportif pour favoriser la gestion du stress, le relâchement musculaire et l’amélioration de la concentration.
Prévoir une gourde d’eau à partir de 16 ans
Inscription obligatoire
La date est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météorologiques et en cas de fortes chaleurs.
Suivez toutes les informations sur https://www.facebook.com/events/965589992929947/965589996263280/ .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sophrologie au Moulin à Tan
L’événement Sophrologie au Moulin à Tan Sens a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Yoga au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens 30 juin 2026
- Visite guidée des serres de collection tropicales Parc du Moulin à Tan Sens 1 juillet 2026
- Les mercredis récréatifs Parc du Moulin à Tan Sens 1 juillet 2026
- Visite-atelier Drôles de bestioles ! Musée de Sens Sens 1 juillet 2026
- Visite guidée à Sens Parcours en Coeur de Ville Agence d’Attractivité Sens Intense Sens 1 juillet 2026