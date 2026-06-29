Visite guidée des serres de collection tropicales Parc du Moulin à Tan Sens mercredi 1 juillet 2026.

Sens

Visite guidée des serres de collection tropicales

Parc du Moulin à Tan 28 chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 15:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez les serres sous un nouveau jour avec une visite guidée dans les serres de collection. .

Parc du Moulin à Tan 28 chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 38 72 animation.nature@grand-senonais.fr

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English : Visite guidée des serres de collection tropicales

L’événement Visite guidée des serres de collection tropicales Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais