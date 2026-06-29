Visite guidée des serres de collection tropicales Parc du Moulin à Tan Sens
Visite guidée des serres de collection tropicales Parc du Moulin à Tan Sens mercredi 1 juillet 2026.
Sens
Visite guidée des serres de collection tropicales
Parc du Moulin à Tan 28 chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 15:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Découvrez les serres sous un nouveau jour avec une visite guidée dans les serres de collection. .
Parc du Moulin à Tan 28 chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 38 72 animation.nature@grand-senonais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée des serres de collection tropicales
L’événement Visite guidée des serres de collection tropicales Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Guinguette des promenades Sens 29 juin 2026
- Yoga au Moulin à Tan Parc du Moulin à Tan Sens 30 juin 2026
- Les mercredis récréatifs Parc du Moulin à Tan Sens 1 juillet 2026
- Visite-atelier Drôles de bestioles ! Musée de Sens Sens 1 juillet 2026
- Visite guidée à Sens Parcours en Coeur de Ville Agence d’Attractivité Sens Intense Sens 1 juillet 2026