Sophrologie MJC Héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Sophrologie

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Bien vivre sa rentrée.

Offrez-vous une pause pour relâcher la pression de la reprise, retrouver votre énergie et aborder cette nouvelle saison avec plus de sérénité.

Un atelier mêlant sophrologie, respiration, relaxation pour prendre soin de soi en douceur.

Valérie BENOIT, sophrologue. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Sophrologie

L’événement Sophrologie Mâcon a été mis à jour le 2026-07-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès