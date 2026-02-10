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AGENDA · Mâcon

Sophrologie MJC Héritan Mâcon

dimanche 27 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
MJC Héritan
Adresse
24 rue de l'Héritan
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
16 16 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Sophrologie

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Bien vivre sa rentrée.

Offrez-vous une pause pour relâcher la pression de la reprise, retrouver votre énergie et aborder cette nouvelle saison avec plus de sérénité.

Un atelier mêlant sophrologie, respiration, relaxation pour prendre soin de soi en douceur.

Valérie BENOIT, sophrologue.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Sophrologie

L’événement Sophrologie Mâcon a été mis à jour le 2026-07-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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