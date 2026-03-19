Sortez du cadre ! Une nouvelle manière d’appréhender l’histoire de l’art avec Hortense Belhôte Bibliothèque Drouot Paris

Hortense Belhôte est la créatrice de Merci de ne pas Toucher, une web série Arte réalisée par Cécilia de Arce, qui décrypte les chefs d’œuvre de l’art classique européen. Titulaire d’un Master en histoire de l’art, elle a enseigné dans des écoles d’art. À la croisée de ses pratiques, elle a créé ses 6 conférences spectaculaires. En 2024, sa résidence au Musée d’Orsay donne lieu aux spectacles Escape Game et au livre Sortez du cadre, publié au Seuil en 2025.

A travers la présentation de son travail (Escape-game au musée d’Orsay, quizz au musée Carnavalet, « conférences spectaculaires », etc.) nous découvrirons une nouvelle manière de rendre l’art accessible.

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Comment désacraliser le savoir ? Comment s’extraire des conventions muséales et imaginer des stratégies de médiation inédites ?Quelles connaissances choisi-t-on de transmettre ? Peut-on diffuser ce savoir autrement ?

Le mardi 19 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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