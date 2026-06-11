Sortie AREMIP Les zones humides du lac de Soum RDV au parking du Col du Soulor Arrens-Marsous
Sortie AREMIP Les zones humides du lac de Soum RDV au parking du Col du Soulor Arrens-Marsous mercredi 8 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Sortie AREMIP Les zones humides du lac de Soum
RDV au parking du Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Sortie naturaliste à la découverte de la zone humide du Lac de Soum.
À l’issue d’une randonnée facile d’environ 1h (6km pour 180m de D+) nous découvrirons les spécificités du lac de Soum, et notamment de la tourbière qui commence à s’y former.
> Sortie gratuite proposée et animée par l’AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées).
– Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade.
– Inscription par téléphone ou par mail. .
RDV au parking du Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 95 49 60 aremip2@gmail.com
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English :
Nature walk to explore the Soum Lake wetland.
After an easy 9th hikeof about 1 hour (6 km with 180 m of elevation gain), we will discover the unique features of Lac de Soum, particularly the peat bog that is beginning to form there.
> Free outing organized and led by AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées).
L’événement Sortie AREMIP Les zones humides du lac de Soum Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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