Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Avis aux gourmand(e)s de nature !

Petits et grands, suivez-nous en balade à la découverte des plantes sauvages comestibles.

Après avoir appris à les identifier, utilisez vos trouvailles dans une recette de cuisine savoureuse et originale. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages

L’événement Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)