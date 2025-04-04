Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire samedi 6 juin 2026.
Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Avis aux gourmand(e)s de nature !
Petits et grands, suivez-nous en balade à la découverte des plantes sauvages comestibles.
Après avoir appris à les identifier, utilisez vos trouvailles dans une recette de cuisine savoureuse et originale. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages
L’événement Sortie-atelier Cuisiner les plantes sauvages Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)