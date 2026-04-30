Sortie Bords De Vienne Place Paul Parbelle Limoges

Limoges

Sortie Bords De Vienne

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Jean-Pierre Gayaud et Brigitte Petit de la LPO organise une balade pleine de surprises pour découvrir les espèces d’oiseaux qui vivent aux abords de la Vienne. .

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 03 04 09

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English : Sortie Bords De Vienne

L’événement Sortie Bords De Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole