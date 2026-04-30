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Sortie Bords De Vienne Place Paul Parbelle Limoges

Sortie Bords De Vienne Place Paul Parbelle Limoges

Sortie Bords De Vienne Place Paul Parbelle Limoges dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place Paul Parbelle

Adresse : Parking du pont Saint-Martial

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Sortie Bords De Vienne

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Jean-Pierre Gayaud et Brigitte Petit de la LPO organise une balade pleine de surprises pour découvrir les espèces d’oiseaux qui vivent aux abords de la Vienne.   .

Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 03 04 09 

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English : Sortie Bords De Vienne

L’événement Sortie Bords De Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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