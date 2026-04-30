Sortie Bords De Vienne Place Paul Parbelle Limoges
Sortie Bords De Vienne Place Paul Parbelle Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Sortie Bords De Vienne
Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Jean-Pierre Gayaud et Brigitte Petit de la LPO organise une balade pleine de surprises pour découvrir les espèces d’oiseaux qui vivent aux abords de la Vienne. .
Place Paul Parbelle Parking du pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 03 04 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Bords De Vienne
L’événement Sortie Bords De Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Couperin Festival 1001 Notes Cente Culturel Jean Gagnant Limoges 5 mai 2026
- Ils vont tous bien Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- L’ours, le Jubilé et autres plaisanteries Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- Ils vont tous bien (Stanno tutti bene) Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- Opéra Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges 5 mai 2026