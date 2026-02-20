Sortie Cheveux aux vents RDV Parking de la salle du Belvédère Le Mas-de-Tence
Sortie Cheveux aux vents
RDV Parking de la salle du Belvédère 13, Montée du Grand Pré Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06
2026-09-05
Sortie découverte d’environ 500km dans le Cantal et la Haute-Loire, pour voitures décapotables, cabriolets, targa,…
RDV Parking de la salle du Belvédère 13, Montée du Grand Pré Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 71 99 mecaniquesancienneshautlignon@gmail.com
Discovery outing of around 500km in the Cantal and Haute-Loire regions, for convertibles, cabriolets, targas,…
L’événement Sortie Cheveux aux vents Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon