Sortie Cheveux aux vents RDV Parking de la salle du Belvédère Le Mas-de-Tence

Sortie Cheveux aux vents

RDV Parking de la salle du Belvédère 13, Montée du Grand Pré Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Sortie découverte d’environ 500km dans le Cantal et la Haute-Loire, pour voitures décapotables, cabriolets, targa,…

RDV Parking de la salle du Belvédère 13, Montée du Grand Pré Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 71 99 mecaniquesancienneshautlignon@gmail.com

English :

Discovery outing of around 500km in the Cantal and Haute-Loire regions, for convertibles, cabriolets, targas,…

