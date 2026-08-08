Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

SORTIE DE L’UPT / sortie Brioude

Bld VANEAU (près des HLM du Moulin à Vent) Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

L’UPT de Monistrol propose une sortie à BRIOUDE où nous pourrons visiter l’exposition du Doyenné consacrée à MATISSE, ainsi que la basilique Saint-Julien, ses fresques et ses vitraux.

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Bld VANEAU (près des HLM du Moulin à Vent) Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

The Monistrol UPT is organizing a trip to %E0 BRIOUDE, where we will visit the Doyenn%E9 exhibition dedicated to %E0 MATISSE, as well as the Basilica of Saint-Julien, with its frescoes and stained-glass windows.

L’événement SORTIE DE L’UPT / sortie Brioude Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron