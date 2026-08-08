SORTIE DE L’UPT / sortie Brioude Monistrol-sur-Loire
mardi 13 octobre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
SORTIE DE L’UPT / sortie Brioude
Bld VANEAU (près des HLM du Moulin à Vent) Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
L’UPT de Monistrol propose une sortie à BRIOUDE où nous pourrons visiter l’exposition du Doyenné consacrée à MATISSE, ainsi que la basilique Saint-Julien, ses fresques et ses vitraux.
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Bld VANEAU (près des HLM du Moulin à Vent) Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
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English :
The Monistrol UPT is organizing a trip to %E0 BRIOUDE, where we will visit the Doyenn%E9 exhibition dedicated to %E0 MATISSE, as well as the Basilica of Saint-Julien, with its frescoes and stained-glass windows.
L’événement SORTIE DE L’UPT / sortie Brioude Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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