Sortie de résidence Club Discount MLAC Clamecy
Sortie de résidence Club Discount MLAC Clamecy jeudi 11 juin 2026.
Clamecy
Sortie de résidence Club Discount
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 23:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Club Discount Sortie de résidence Club Discount est un projet imaginé par Mahdi Metlaïne à la frontière du club, du spectacle vivant et de l’installation festive. Pensé comme un cabaret club itinérant, il défend une fête accessible, humaine et immersive.
DJ set vener écouter Mahdi Metlaïne et danser sur ses disques !
Buvette Entrée libre et participation en soutien à l’association Club Discount bienvenue. .
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 94 96 lamlac.mairieclamecy@orange.fr
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English : Sortie de résidence Club Discount
L’événement Sortie de résidence Club Discount Clamecy a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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