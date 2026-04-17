Sortie de résidence JoGo Lignières
jeudi 22 octobre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Sortie de résidence JoGo
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22 18:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
JoGo, trio tourangeau en résidence aux Bains-Douches, prépare des morceaux de pop-folk en vue de sortir leur 1er disque. Venez les encourager et échanger avec eux à l’issue de leur restitution.
JOGO c’est un peu l’ami imaginaire de notre enfance, passant de la tendresse d’un doudou doux à la figure menaçante d’un hydre à quatre têtes, tapi dans le placard. Le trio d’indie-folk mêle ses douces harmonies, une poésie naïve à des mélodies savantes. .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
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English :
JoGo, a trio from Tours currently in residence at Les Bains-Douches, is working on pop-folk songs in preparation for the release of their debut album. Come cheer them on and chat with them after their performance.
L’événement Sortie de résidence JoGo Lignières a été mis à jour le 2026-08-10 par OT LIGNIERES
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