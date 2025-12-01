Sortie de résidence Marion Rouxin et Edouard Leys

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

En résidence du 1er au 4 juin, le duo Edouard Leys et Marion Rouxinvous donne RDV jeudi soir pour leur répétition publique suivie d’un échange avec les artistes.

En duo avec Edouard Leys, Marion Rouxin capte et traduit en chanson sa transformation personnelle et sa vision d’un monde en perpétuel mouvement dans un spectacle musical qui se mêle aussi de danse et de théâtre. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

In residence from June 1 to 4, the duo Edouard Leys and Marion Rouxinvite you to their public rehearsal on Thursday evening, followed by a discussion with the artists.

L’événement Sortie de résidence Marion Rouxin et Edouard Leys Lignières a été mis à jour le 2025-12-12 par OT LIGNIERES