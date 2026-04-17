Informations pratiques

Lignières

Sortie de résidence Mihlo

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 18:30:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

En résidence aux Bains-Douches, Mihlo vous donne RDV jeudi soir pour sa répétition publique suivie d’un échange avec l’artiste.

Les chansons de Mihlo oscillent entre ombre et lumière. Après un EP (format entre single et album) sorti en mai 2024, elle s’attelle à la préparation d’un second opus qui sortira fin 2026. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

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English :

Currently in residence at Les Bains-Douches, Mihlo invites you to join him on Thursday evening for his public rehearsal, followed by a discussion with the artist.

L’événement Sortie de résidence Mihlo Lignières a été mis à jour le 2026-08-15 par OT LIGNIERES