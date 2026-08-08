Informations pratiques

Panazol

Sortie découverte Les Oiseaux nocturne

Place Achille Zavatta Panazol Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Partez à la découverte des oiseaux nocturnes lors d’une sortie consacrée à ces espèces discrètes qui s’animent lorsque la nuit tombe. Cette expérience invite à porter un autre regard sur la nature et à mieux connaître les oiseaux qui vivent et se déplacent dans l’obscurité. Une occasion de découvrir leur univers, d’éveiller sa curiosité et de profiter d’un moment au plus près de la nature. Une sortie proposée au départ de la Médiathèque Jean-Paul Duret à Panazol. .

Place Achille Zavatta Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 97 55

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English : Sortie découverte Les Oiseaux nocturne

L’événement Sortie découverte Les Oiseaux nocturne Panazol a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Limoges Métropole