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AGENDA · Panazol

Sortie découverte Les Oiseaux nocturne Panazol

samedi 17 octobre 2026 · Panazol

Sortie découverte Les Oiseaux nocturne Panazol

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place Achille Zavatta
Ville
87350 Panazol
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Panazol

Sortie découverte Les Oiseaux nocturne

Place Achille Zavatta Panazol Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Partez à la découverte des oiseaux nocturnes lors d’une sortie consacrée à ces espèces discrètes qui s’animent lorsque la nuit tombe. Cette expérience invite à porter un autre regard sur la nature et à mieux connaître les oiseaux qui vivent et se déplacent dans l’obscurité. Une occasion de découvrir leur univers, d’éveiller sa curiosité et de profiter d’un moment au plus près de la nature. Une sortie proposée au départ de la Médiathèque Jean-Paul Duret à Panazol.   .

Place Achille Zavatta Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 97 55 

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English : Sortie découverte Les Oiseaux nocturne

L’événement Sortie découverte Les Oiseaux nocturne Panazol a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Limoges Métropole

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