Sortie du fanzine La Fêlure n°5 Les Lococotiers Ambert
Sortie du fanzine La Fêlure n°5 Les Lococotiers Ambert samedi 13 juin 2026.
Ambert
Sortie du fanzine La Fêlure n°5
Les Lococotiers 38 rue de Goye Ambert Puy-de-Dôme
Tarif : 1 – 1 – 100 EUR
Prix Libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Micro-édition située entre le fanzine et la revue, l’objectif de la publi fêlure est de valoriser les artistes femmes et issux des minorités de genre, de contribuer à leur visibilité et de les faire se rencontrer sans thème imposé
.
Les Lococotiers 38 rue de Goye Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 82 10 09
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English :
A micro-publication somewhere between a fanzine and a magazine, the aim of publi fêlure is to promote women and gender minority artists, to contribute to their visibility and to bring them together without an imposed theme
L’événement Sortie du fanzine La Fêlure n°5 Ambert a été mis à jour le 2026-05-22 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez
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