Visite du jardin du citoyen romain, Jardin du citoyen romain, Ambert

Visite du jardin du citoyen romain 5 et 6 juin Jardin du citoyen romain Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Visite d’un jardin ambertois inspiré des jardins romains.

Jardin du citoyen romain 76 avenue des croves du mas ambert 63600 Ambert Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0674192102 https://www.youtube.com/watch?v=EMS8A_mnFEM Interprétation d’un jardin romain dans un ancien verger clos de murs en pisé à Ambert. Jardin de topiaires réalisé par un couple d’amoureux. Parking privé (3,4 places) à proximité

Visite d’un jardin ambertois inspiré des jardins romains.

©denisevigny