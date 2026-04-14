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Visite du jardin du citoyen romain, Jardin du citoyen romain, Ambert

Visite du jardin du citoyen romain, Jardin du citoyen romain, Ambert

Visite du jardin du citoyen romain, Jardin du citoyen romain, Ambert vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin du citoyen romain

Adresse : 76 avenue des croves du mas ambert 63600 Ambert

Ville : 63600 Ambert

Département : Puy-de-Dôme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite du jardin du citoyen romain 5 et 6 juin Jardin du citoyen romain Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Visite d’un jardin ambertois inspiré des jardins romains.

Jardin du citoyen romain 76 avenue des croves du mas ambert 63600 Ambert Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0674192102 https://www.youtube.com/watch?v=EMS8A_mnFEM Interprétation d’un jardin romain dans un ancien verger clos de murs en pisé à Ambert. Jardin de topiaires réalisé par un couple d’amoureux. Parking privé (3,4 places) à proximité
Visite d’un jardin ambertois inspiré des jardins romains.

©denisevigny

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