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Sortie du Royaume des Requins à la Géode La Géode Paris

Sortie du Royaume des Requins à la Géode La Géode Paris

Sortie du Royaume des Requins à la Géode La Géode Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : La Géode

Adresse : 26 Av. Corentin Cariou

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif : <p>15€ Plein tarif <br>12€ -26 ans </p><p>Cartes Pathé illimité</p>

Le Royaume des Requins vous entraîne dans une grande aventure familiale, au cœur des plus beaux sanctuaires marins de la planète. Aux côtés de trois exploratrices passionnées, plongez à la rencontre des requins, ces créatures fascinantes, et découvrez leurs secrets pour mieux protéger l’avenir de nos océans.

À La Géode, sur l’écran dôme de 1000 m² qui vous entoure entièrement, vous ne regardez plus le film : vous plongez au milieu des requins. Une immersion totale à vivre en famille dès 5 ans.
Du mercredi 24 juin 2026 au mardi 25 août 2026 :
payant

15€ Plein tarif 
12€ -26 ans 

Cartes Pathé illimité

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T01:59:59+02:00
Date(s) :

La Géode 26 Av. Corentin Cariou  75019 Paris


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