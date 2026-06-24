Sortie du Royaume des Requins à la Géode La Géode Paris mercredi 24 juin 2026.

Le Royaume des Requins vous entraîne dans une grande aventure familiale, au cœur des plus beaux sanctuaires marins de la planète. Aux côtés de trois exploratrices passionnées, plongez à la rencontre des requins, ces créatures fascinantes, et découvrez leurs secrets pour mieux protéger l’avenir de nos océans.

À La Géode, sur l’écran dôme de 1000 m² qui vous entoure entièrement, vous ne regardez plus le film : vous plongez au milieu des requins. Une immersion totale à vivre en famille dès 5 ans.

Du mercredi 24 juin 2026 au mardi 25 août 2026 :

payant

15€ Plein tarif

12€ -26 ans

Cartes Pathé illimité

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Géode 26 Av. Corentin Cariou 75019 Paris



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