Sortie famille Piscine Belleville Espace SocioCulturel du Val du Sauzay Varzy

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Sortie famille à la piscine Belleville le 31 janvier 2026 Départ 9h, retour 13h Garde d’enfants pendant la balnéo Repas tiré du sac Renseignements et inscriptions au 03 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr Places limitées .

Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusausay.fr

