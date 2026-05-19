Sortie Natura 2000 Col du Soulor Parking du Col du Soulor Arrens-Marsous
Sortie Natura 2000 Col du Soulor Parking du Col du Soulor Arrens-Marsous mardi 7 juillet 2026.
Arrens-Marsous
Sortie Natura 2000 Col du Soulor
Parking du Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Depuis le col du Soulor, nous partirons en direction du col de Saucède, au pied des Gabizos. Estives fleuries et ruisseau de montagne sont les milieux que nous traverserons, sans compter la multitude de rapaces qui viendront piqueter le ciel. Sortie familiale sur terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement, dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs.
Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).
Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS.
Sortie limitée à 12 personnes.
Annulation en cas de mauvais temps. .
Parking du Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 contact@ecodels.fr
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English :
From the Col du Soulor, we’ll head for the Col de Saucède, at the foot of the Gabizos. Flower-filled meadows and a mountain stream are the environments we’ll be crossing, not to mention the multitude of birds of prey that will be stinging the skies. This is a family outing on easy terrain, allowing you to discover our mountains in a different way, in a moment out of time and through fun, participatory workshops.
L’événement Sortie Natura 2000 Col du Soulor Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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