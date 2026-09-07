Sortie nature au Parc du Marquenterre, Parc du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Marquenterre · Saint-Quentin-en-Tourmont
Informations pratiques
Sortie nature au Parc du Marquenterre 19 et 20 septembre Parc du Marquenterre Somme
Limité à 20 personnes, prêt de jumelles inclus
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Partez à la rencontre des oiseaux du Parc lors d’une visite guidée avant l’ouverture au public.
Dans une atmosphère calme et privilégiée, un guide naturaliste vous accompagnera pour observer les oiseaux et décrypter leurs comportements.
Tout public, limité à 20 participants
Gratuit, sur réservation obligatoire en ligne : https://www.parcdumarquenterre.fr/resa_parc/?id_sort_web=9333
Parc du Marquenterre 25 bis chemin des Garennes 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France 03 22 25 68 99 https://www.parcdumarquenterre.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcdumarquenterre.fr/resa_parc/?id_sort_web=9333 »}] [{« link »: « https://www.parcdumarquenterre.fr/resa_parc/?id_sort_web=9333 »}] Le Parc du Marquenterre est né d’une aventure humaine singulière.
Au début du XXᵉ siècle, la famille Jeanson acquiert des dunes et marais en bord de baie de Somme.
Après la Seconde Guerre mondiale, Michel Jeanson y crée un polder de 200 hectares, gagné sur la mer pour la culture de fleurs.
Peu à peu, la nature reprend sa place. Les plans d’eau attirent de plus en plus d’oiseaux. Inspiré par de grands parcs européens, Michel Jeanson fait alors un choix visionnaire : ouvrir cet espace aux oiseaux et à leur observation
Aujourd’hui, le Parc du Marquenterre est l’un des grands sites d’observation des oiseaux en baie de Somme. Sur 200 hectares protégés, marais, roselières, dunes et prairies accueillent chaque année des milliers d’oiseaux migrateurs venus d’Europe et d’Afrique.
Plus de 300 espèces d’oiseaux y ont été observées, faisant du Parc une étape majeure des routes migratoires.
Propriété du Conservatoire du littoral et situé au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de Somme, le site est entretenu et préservé chaque jour par des équipes passionnées.
Les entrées des visiteurs contribuent directement à la protection de cet espace naturel.
Ouvert à tous, le Parc du Marquenterre est un lieu de découverte, d’émerveillement et de transmission, où l’on prend le temps d’observer, d’écouter et de comprendre la nature. Parking gratuit
Partez à la rencontre des oiseaux du Parc lors d’une visite guidée avant l’ouverture au public.
©Parc du Marquenterre
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