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Sortie nature, Auprès de mon arbre Nalliers

mercredi 22 juillet 2026 · Nalliers

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Les Huttes
Ville
85370 Nalliers
Département
Vendée
Tarif

Nalliers

Sortie nature, Auprès de mon arbre

Les Huttes Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12

Partez en immersion dans le marais mouillé pour une découverte fascinante de l’arbre emblématique de ce paysage unique le frêne têtard. Véritable arbre refuge pour la biodiversité, observez sa trône singulière, sculptée par le temps et les traditions locales.
Gratuit
Réservation obligatoire
Tout public, à partir de 6 ans
Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo   .

Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80  sortiesnature@vendee.fr

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English :

Immerse yourself in the wet marsh for a fascinating exploration of the iconic tree of this unique landscape: the late-blooming ash. A true haven for biodiversity, observe its distinctive tree stump, shaped by time and local traditions.

L’événement Sortie nature, Auprès de mon arbre Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT85

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