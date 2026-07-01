Informations pratiques

Nalliers

Sortie nature, Auprès de mon arbre

Les Huttes Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12

Partez en immersion dans le marais mouillé pour une découverte fascinante de l’arbre emblématique de ce paysage unique le frêne têtard. Véritable arbre refuge pour la biodiversité, observez sa trône singulière, sculptée par le temps et les traditions locales.

Gratuit

Réservation obligatoire

Tout public, à partir de 6 ans

Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo .

Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

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English :

Immerse yourself in the wet marsh for a fascinating exploration of the iconic tree of this unique landscape: the late-blooming ash. A true haven for biodiversity, observe its distinctive tree stump, shaped by time and local traditions.

L’événement Sortie nature, Auprès de mon arbre Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT85