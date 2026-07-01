Sortie nature, Sur les traces des mammifères de la Réserve Nalliers
vendredi 24 juillet 2026 · Nalliers
Informations pratiques
Nalliers
Sortie nature, Sur les traces des mammifères de la Réserve
Les Huttes Nalliers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
Le chevreuil, le sanglier et même l’insaisissable loutre ont élu domicile à la Réserve, trouvant ici gîte et couvert toute l’année. Le temps d’une balade, suivez la piste de quelques mammifères de la Réserve… Ouvrez l’œil, ils ne sont jamais très loin !
Gratuit
Réservation obligatoire
Tout public à partir de 6 ans
Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo .
Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr
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English :
Deer, wild boar and even the elusive otter have made the reserve their home, providing shelter and food all year round. Take a stroll and follow the trail of some of the Reserve?s mammals? Keep your eyes peeled, they’re never far away!
L’événement Sortie nature, Sur les traces des mammifères de la Réserve Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT85
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