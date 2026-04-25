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Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains

Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Étang de la Poche

Adresse : Etang de la Poche

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 5.5 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges

Rue de l’Étang de la Poche Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-10-09

Découverte originale orientée sur l’origine et l’imaginaire des différences essences d’arbres présents autour de cet étang.

Durée De 1h à 1h30
Distance Environ 1 km
Balade commentée
Public Adulte/Familial
Point de départ Thermes de Luxeuil-les-Bains
Effectif De 5 à 18 personnes
Accessible PMR

Sur inscription (au plus tard la veille du jour de la visite).   .

Rue de l’Étang de la Poche Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges

L’événement Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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