Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains
Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains vendredi 31 juillet 2026.
Luxeuil-les-Bains
Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges
Rue de l’Étang de la Poche Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-10-09
Découverte originale orientée sur l’origine et l’imaginaire des différences essences d’arbres présents autour de cet étang.
Durée De 1h à 1h30
Distance Environ 1 km
Balade commentée
Public Adulte/Familial
Point de départ Thermes de Luxeuil-les-Bains
Effectif De 5 à 18 personnes
Accessible PMR
Sur inscription (au plus tard la veille du jour de la visite). .
Rue de l’Étang de la Poche Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges
L’événement Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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