Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges

Rue de l’Étang de la Poche Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-10-09

Découverte originale orientée sur l’origine et l’imaginaire des différences essences d’arbres présents autour de cet étang.

Durée De 1h à 1h30

Distance Environ 1 km

Balade commentée

Public Adulte/Familial

Point de départ Thermes de Luxeuil-les-Bains

Effectif De 5 à 18 personnes

Accessible PMR

Sur inscription (au plus tard la veille du jour de la visite). .

Rue de l’Étang de la Poche Etang de la Poche Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges

L’événement Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD