Sortie nature Bocage dans la nuit

Détails fournis lors de l’inscription Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

À l’occasion de l’événement national Le Jour de la Nuit , venez participer aux festivités et découvrir le bocage nocturne. Sur inscription. .

Détails fournis lors de l’inscription Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Bocage dans la nuit

L’événement Sortie nature Bocage dans la nuit Bressuire a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Bocage Bressuirais