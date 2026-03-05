Sortie nature Déconstruction d’idées reçues…

Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 15:30:00

Date(s) :

2026-10-14

La nature se débrouille toute seule. C’est certainement vrai, mais relatif à un contexte géographique donné. Quels travaux sont menés dans la Réserve et pourquoi ?

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/deconstruction-didees-recues/

La nature se débrouille toute seule. C’est certainement vrai, mais relatif à un contexte géographique donné. Quels travaux sont menés dans la Réserve et pourquoi ?

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/deconstruction-didees-recues/ .

Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature takes care of itself. This is certainly true, but relative to a given geographical context. What work is being carried out in the Reserve and why?

Practical information

? Bring walking shoes

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/deconstruction-didees-recues/

L’événement Sortie nature Déconstruction d’idées reçues… Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS