Sortie nature Déconstruction d’idées reçues… Amiens
Sortie nature Déconstruction d’idées reçues… Amiens mercredi 14 octobre 2026.
Sortie nature Déconstruction d’idées reçues…
Amiens Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14 15:30:00
Date(s) :
2026-10-14
La nature se débrouille toute seule. C’est certainement vrai, mais relatif à un contexte géographique donné. Quels travaux sont menés dans la Réserve et pourquoi ?
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/deconstruction-didees-recues/
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
Nature takes care of itself. This is certainly true, but relative to a given geographical context. What work is being carried out in the Reserve and why?
Practical information
? Bring walking shoes
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/deconstruction-didees-recues/
