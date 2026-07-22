Informations pratiques

Nalliers

Sortie nature, jeux de nature

Les Huttes Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:15:00

fin : 2026-08-28 12:15:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Un fruit, deux feuilles, trois morceaux de bois et quatre cailloux… la panoplie est prête pour créer de simples mais fabuleux jeux de nature !

Gratuit

Réservation obligatoire

Tout public, atelier en famille

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo .

Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A piece of fruit, two leaves, three pieces of wood, and four pebbles? You’ve got everything you need to create simple yet fabulous nature-inspired games!

L’événement Sortie nature, jeux de nature Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud