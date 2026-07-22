Sortie nature, jeux de nature Nalliers
vendredi 31 juillet 2026 · Nalliers
Informations pratiques
Nalliers
Sortie nature, jeux de nature
Les Huttes Nalliers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:15:00
fin : 2026-08-28 12:15:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
Un fruit, deux feuilles, trois morceaux de bois et quatre cailloux… la panoplie est prête pour créer de simples mais fabuleux jeux de nature !
Gratuit
Réservation obligatoire
Tout public, atelier en famille
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo .
Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr
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English :
A piece of fruit, two leaves, three pieces of wood, and four pebbles? You’ve got everything you need to create simple yet fabulous nature-inspired games!
L’événement Sortie nature, jeux de nature Nalliers a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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