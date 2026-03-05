Sortie nature Pâturage et Biodiversité

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Venez découvrir les alliées du Conservatoire d’espaces naturels sur la Réserve ces tondeuses écologiques oeuvrent à la préservation de la biodiversité !

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/paturage-et-biodiversite/

Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

Come and discover the Conservatoire d?espaces naturels?s allies on the Reserve: these ecological lawnmowers work to preserve biodiversity!

Practical information

? Bring walking shoes

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/paturage-et-biodiversite/

L’événement Sortie nature Pâturage et Biodiversité Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS