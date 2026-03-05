Sortie nature Pâturage et Biodiversité Amiens
Sortie nature Pâturage et Biodiversité Amiens jeudi 17 septembre 2026.
Sortie nature Pâturage et Biodiversité
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 20:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Venez découvrir les alliées du Conservatoire d’espaces naturels sur la Réserve ces tondeuses écologiques oeuvrent à la préservation de la biodiversité !
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/paturage-et-biodiversite/
Venez découvrir les alliées du Conservatoire d’espaces naturels sur la Réserve ces tondeuses écologiques oeuvrent à la préservation de la biodiversité !
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/paturage-et-biodiversite/ .
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the Conservatoire d?espaces naturels?s allies on the Reserve: these ecological lawnmowers work to preserve biodiversity!
Practical information
? Bring walking shoes
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/paturage-et-biodiversite/
L’événement Sortie nature Pâturage et Biodiversité Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS