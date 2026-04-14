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Sortie vélo découverte VTT / Gravel, Centre sportif « JM Fresnel », Versailles

Sortie vélo découverte VTT / Gravel, Centre sportif « JM Fresnel », Versailles

Sortie vélo découverte VTT / Gravel, Centre sportif « JM Fresnel », Versailles vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Centre sportif "JM Fresnel"

Adresse : 63 rue Rémont, 78000 VERSAILLES

Ville : 78000 Versailles

Département : Yvelines

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Sortie vélo découverte VTT / Gravel 1 – 23 mai Centre sportif « JM Fresnel » Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Vous avez envie de découvrir le plaisir du VTT et / ou du Gravel ?
Vous avez entre 11 et 77 ans ?
Alors venez essayer et apprecier la pratique en groupe, dans une ambiance sympathique, avec des encadrants diplômés du club. Venez avec votre casque, votre vélo, une tenue de sports, et de quoi boire.
Sur demande, possibilité de prêt de VTT et/ou de casque.

Centre sportif « JM Fresnel » 63 rue Rémont, 78000 VERSAILLES Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/auY7ZC255oMStB969 »}]
Sortie vélo découverte VTT / Gravel

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