Sortie visite de l’exposition « Belcier, mémoires en images », Echoppe senior Saint Jean, Bordeaux

Sortie visite de l’exposition « Belcier, mémoires en images » Mercredi 11 mars, 15h00 Echoppe senior Saint Jean Gironde

Gratuit sur inscription auprès de l’animatrice

Début : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Tous les mois, retrouvez plus de 200 activités dans les 25 échoppes seniors de la ville. Retrouvez le programme du mois de mars sur le lien ci-joint !

Echoppe senior Saint Jean 4 rue Vilaris 33000 Bordeaux

à la bibliothèque Flora Tristan seniors bordeaux