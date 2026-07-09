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Sorties pique-nique parents-bébés Square Léon Frapié Paris

jeudi 9 juillet 2026 · Square Léon Frapié · Paris

Sorties pique-nique parents-bébés Square Léon Frapié Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Square Léon Frapié
Adresse
rue Léon Frapié
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation auprès de la Maison des 1000 premiers jours du 20ème</p>

La Maison des 1000 premiers jours vous donne rendez-vous dehors !

Retrouvez l’équipe de la Maison, les familles du quartier, et la convivialité habituelle.

Rendez-vous à la maison pour une sortie au square LEON FRAPIE.

Si vous le souhaitez, vous pouvez emmener votre pique-nique et/ou nous retrouver librement sur place.

C’est l’été, et si on pique-niquait avec bébé ?
Du jeudi 09 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
jeudi
de 10h30 à 16h30
gratuit

Réservation auprès de la Maison des 1000 premiers jours du 20ème

Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00

Square Léon Frapié rue Léon Frapié  75020 Paris
+33184821902 maison1000jours20@paris.fr


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