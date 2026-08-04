AGENDA · Perpignan
SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Rue des Archers Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Archers · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE !
Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
SOS PALAIS: mission sauvetage !
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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 64 93 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr
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English :
SOS PALACE: Rescue Mission!
L’événement SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME
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