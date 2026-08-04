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SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Rue des Archers Perpignan

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Archers · Perpignan

SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue des Archers
Adresse
PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE !

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

SOS PALAIS: mission sauvetage !
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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 64 93  palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

SOS PALACE: Rescue Mission!

L’événement SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME

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