SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE !

Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

SOS PALAIS: mission sauvetage !

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Rue des Archers PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 64 93 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

SOS PALACE: Rescue Mission!

L’événement SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Perpignan a été mis à jour le 2026-07-31 par PERPIGNAN TOURISME