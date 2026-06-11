Souad Massi Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
vendredi 9 octobre 2026 · Place Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
Souad Massi
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 10 – 10 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Voix libre et engagée, Souad Massi revient sur scène avec un nouvel album incandescent, entre folk, rock et héritage arabo-andalou.
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
A free-spirited and passionate voice, Souad Massi returns to the stage with a fiery new album that blends folk, rock, and Arab-Andalusian influences.
L’événement Souad Massi Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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