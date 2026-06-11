Souad Massi Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

Souad Massi

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Voix libre et engagée, Souad Massi revient sur scène avec un nouvel album incandescent, entre folk, rock et héritage arabo-andalou.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

A free-spirited and passionate voice, Souad Massi returns to the stage with a fiery new album that blends folk, rock, and Arab-Andalusian influences.

L’événement Souad Massi Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne