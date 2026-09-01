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AGENDA · Langeac

Soudain Langeac

vendredi 18 septembre 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Centre socio-culturel
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Langeac

Soudain

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

Director of a nursing home, Marie-Lou is trying to implement an innovative care philosophy based on listening to and respecting the dignity of the residents, despite the reluctance of some of her staff.

L’événement Soudain Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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