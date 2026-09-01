Informations pratiques

Langeac

Soudain

Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes.

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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com

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English :

Director of a nursing home, Marie-Lou is trying to implement an innovative care philosophy based on listening to and respecting the dignity of the residents, despite the reluctance of some of her staff.

L’événement Soudain Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier