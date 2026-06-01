Pertuis

Souffle d’Irlande

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 11h. Place Parmentier Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Harmonie Durance Luberon présente un concert des brumes celtiques à U2 le dimanche 28 juin , Place Parmentier à 11h.

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Place Parmentier Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20

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English :

Harmonie Durance Luberon presents a concert from Celtic Mists to U2 on Sunday June 28, Place Parmentier at 11am.

L’événement Souffle d’Irlande Pertuis a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pertuis