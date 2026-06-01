Souffle d’Irlande Pertuis
Souffle d’Irlande Pertuis dimanche 28 juin 2026.
Pertuis
Souffle d’Irlande
Dimanche 28 juin 2026 à partir de 11h. Place Parmentier Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Harmonie Durance Luberon présente un concert des brumes celtiques à U2 le dimanche 28 juin , Place Parmentier à 11h.
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Place Parmentier Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20
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English :
Harmonie Durance Luberon presents a concert from Celtic Mists to U2 on Sunday June 28, Place Parmentier at 11am.
L’événement Souffle d’Irlande Pertuis a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pertuis
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