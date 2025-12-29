Souillac en Jazz ANTONIO LIZANA & ERIK TRUFFAZ NEW SKETCHES OF SPAIN Souillac

Souillac en Jazz ANTONIO LIZANA & ERIK TRUFFAZ NEW SKETCHES OF SPAIN

Place Pierre Betz Souillac Lot

Tarif : 30 EUR

2026-07-25 21:15:00

fin : 2026-07-25

2026-07-25

Dans Sketches Of Spain en 1960 le trompettiste Miles Davis et son arrangeur Gil Evans avaient donné une vision intense et poignante du Concerto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo, du flamenco ou des processions religieuses, chef-d’œuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde.

Disciple émancipé de son glorieux aîné, le trompettiste Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz. Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana surnommé El Fenomeno que le public français a pu apprécier ces dernières années, devait se sceller par un projet ambitieux: proposer leur vision contemporaine de ces “Esquisses d’Espagne” dont le génie a traversé les décennies. Un événement majeur à Souillac à l’occasion du centenaire en 2026 de la naissance de Miles Davis.

Le trompetiste Erik Truffaz est une figures tutélaire de la trompette électro-jazz.

Le jeune saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana est unejeunefigure majeur du flamenco jazz.

Ils s’associent pour une relecture du chef d’œuvre Sketches Of Spain pour un hommage à Miles Davis dont on fêtera en 2026 l’anniversaire de la naissance. Un grand moment d’émotion sur la scène de Souillac.

Erik Truffaz trompette, bugle

Antonio Lizana chant principal, saxophone alto, flûte traversière

Ana Perez danse, chœurs, palmas

Renaud Gabriel Pion clarinette basse, clarinette turque, cor anglais

Oscar Lago guitare flamenca

Arin Keshishi basse électrique

Manuel de la Torre batterie

Vincent Thomas percussions .

Place Pierre Betz Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

In Sketches Of Spain in 1960, trumpeter Miles Davis and his arranger Gil Evans gave an intense, poignant vision of Joaquin Rodrigo’s Concerto de Aranjuez, flamenco and religious processions, a masterpiece marking the opening up of jazz to world music.

An emancipated disciple of his glorious elder, trumpeter Erik Truffaz has become one of the leading figures on the electro-jazz trumpet scene

