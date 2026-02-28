Souillac en Jazz Festival Off Lot of Jazz Souillac

Souillac en Jazz Festival Off Lot of Jazz

Parc Delmas Souillac Lot

Gratuit

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

2026-07-25

Le projet Lot of Jazz à l’initiative et sous la direction du contrebassiste François Chanut fédère les écoles de musique du département du Lot (Souillac-Martel, Assier et Cahors ) pour promouvoir la pratique et la diffusion du jazz sur le territoire. Il permet aux élèves avec leur professeurs de collaborer au sein d’une formation élargie et de se produire en public

En 2026, le Grand Ensemble Jazz du Lot présentera, après l’avoir travaillé et approfondi toute l’année scolaire, un répertoire dédié au grand pianiste et compositeur de jazz Horace Silver

Parc Delmas Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

The Lot of Jazz project, initiated and directed by double bassist François Chanut, brings together music schools in the Lot department (Souillac-Martel, Assier and Cahors) to promote the practice and dissemination of jazz in the region

