Sourires d’Ukraine Salle le Réservoir Lunéville
jeudi 16 juillet 2026 · Salle le Réservoir · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Sourires d’Ukraine
Salle le Réservoir Rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Spectacle proposé par l’association Liouba Lorr’Ukraine et l’Office des Fêtes de Lunéville
‘Sourires d’Ukraine’ > danses et chants typiques
Entrée gratuiteTout public
0 .
Salle le Réservoir Rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 41 19 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A performance presented by the Liouba Lorr?Ukraine Association and the Lun%E9ville Festival Office
“Smiles from Ukraine” > traditional dances and songs
Free admission
L’événement Sourires d’Ukraine Lunéville a été mis à jour le 2026-07-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
À voir aussi à Lunéville (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers patrimoine en partage Place de la 2ème DC Lunéville 13 juillet 2026
- Visite Guidée jeune public Lunéville 15 juillet 2026
- La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette place de la 2e division de cavalerie Lunéville 18 juillet 2026
- La fabrique du livre Jeunesse Médiathèque de L’Orangerie Lunéville 21 juillet 2026
- La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette Outre-Atlantique Place de la 2e Division de Cavalerie Lunéville 1 août 2026