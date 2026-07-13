Sourires d’Ukraine Salle le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Sourires d’Ukraine

Salle le Réservoir Rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Spectacle proposé par l’association Liouba Lorr’Ukraine et l’Office des Fêtes de Lunéville

‘Sourires d’Ukraine’ > danses et chants typiques

Entrée gratuiteTout public

0 .

Salle le Réservoir Rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 41 19 34

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English :

A performance presented by the Liouba Lorr?Ukraine Association and the Lun%E9ville Festival Office

“Smiles from Ukraine” > traditional dances and songs

Free admission

L’événement Sourires d’Ukraine Lunéville a été mis à jour le 2026-07-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS