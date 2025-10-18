Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, Hôtel Senecé, Mâcon

Informations pratiques

Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône… 19 et 20 septembre Hôtel Senecé Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Sauvegarde de Soufflot et du Patrimoine Mâconnais organise l’exposition, Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, dans les locaux de l’Envoûtée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Mâcon. Cette exposition est consacrée au pont mais aussi à la rivière, à la ville et aux activités humaines – travaux et loisirs – qui se sont déroulées à proximité.

Hôtel Senecé 21 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’association Sauvegarde de Soufflot et du Patrimoine Mâconnais organise l’exposition, Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, dans les locaux de l’Envoûtée de l’Académie des Sciences, Arts et de…

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