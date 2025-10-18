UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mâcon

Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, Hôtel Senecé, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Senecé · Mâcon

Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, Hôtel Senecé, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Senecé
Adresse
21 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon, France
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône… 19 et 20 septembre Hôtel Senecé Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Sauvegarde de Soufflot et du Patrimoine Mâconnais organise l’exposition, Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, dans les locaux de l’Envoûtée de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Mâcon. Cette exposition est consacrée au pont mais aussi à la rivière, à la ville et aux activités humaines – travaux et loisirs – qui se sont déroulées à proximité.

Hôtel Senecé 21 Rue Sigorgne, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
L’association Sauvegarde de Soufflot et du Patrimoine Mâconnais organise l’exposition, Sous le pont Saint-Laurent coule la Saône…, dans les locaux de l’Envoûtée de l’Académie des Sciences, Arts et de…

©Ville de Mâcon

À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)