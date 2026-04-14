Sous les yeux d’Ingrid Buffetaut, Espace Edouard Pignon, Lille

Sous les yeux d’Ingrid Buffetaut 23 avril – 22 mai Espace Edouard Pignon Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T14:30:00+02:00 – 2026-05-22T17:30:00+02:00

Artiste et scénographe basée à Lille, Ingrid Buffetaut travaille l’image, le volume et l’espace en hybridant les techniques et les styles qu’elle puise dans ses doubles origines françaises et chinoises.Oscillant entre précision dans le dessin et abstraction dans le volume et l’installation, les œuvres présentées vont au-delà du regard, reviennent à la structure des images, interrogent nos perceptions.

Espace Edouard Pignon 11, rue Guillaume Tell, 59000 Lille Lille 59130 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 86 25 71 http://www.cabb-lille.fr Espace municipal d’art contemporain géré par le Comité d’Animation des Bois Blancs (CABB) Métro Ligne 2 / station Bois Blancs – Bus 18 : arrêt Henri Régnault

Ingrid Buffetaut à l’Espace Pignon !

Ingrid Buffetaut