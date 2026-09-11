SOUS-PREFECTURE, ANCIEN COUVENT DES AUGUSTINS, Sous-Préfecture – Ancien Couvent des Augustins, Chinon
samedi 19 septembre 2026 · Sous-Préfecture - Ancien Couvent des Augustins · Chinon
Informations pratiques
SOUS-PREFECTURE, ANCIEN COUVENT DES AUGUSTINS Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Sous-Préfecture – Ancien Couvent des Augustins Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
1 Rue Philippe de Commines
Samedi à 10h et à 15h
À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, les visites guidées vous permettront de découvrir l’ancien cloître, les combles et le salon d’honneur de la Sous-Préfecture.
Départ entrée de la Sous-Préfecture, 1 Rue Philippe de Commines
Présentation de la carte d’identité ou du passeport obligatoire à l’entrée de la sous-préfecture
Gratuit / Durée 1h30
Réservation obligatoires et informations :
Office de tourisme Azay-Chinon Val de Loire
azay-chinon-valdeloire.com et ville-chinon.com
02 47 93 17 85
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
Sous-Préfecture – Ancien Couvent des Augustins 1 Rue Philippe de Commines 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 53 00 http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Sous-prefecture-de-Chinon [{« link »: « mailto:tourisme@azay-chinon-valdeloire.com »}] Propriété du Conseil Départemental, les bâtiments de la sous-préfecture de Chinon abritent dans un même ensemble du XIVe siècle, les services administratifs et la résidence de fonction du sous-préfet.
Construit à partir de 1359, agrandi au XVe siècle et remanié au XVIIe siècle, le couvent de l’Ordre des Augustins, abrite depuis l’empire la sous-préfecture. Le premier sous-préfet, Albert Ruelle, pris ses fonctions le 12 floréal de l’an VIII.
En 2004, à l’initiative de la sous-préfète alors en poste, des travaux d’embellissement du cloître sont engagés. Ils permettront de mettre au jour les arcades du XIVe siècle.
1 Rue Philippe de Commines
©Ville de Chinon
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