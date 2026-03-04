Soutenance de thèse, Faculté de Médecine, Limoges

Soutenance de thèse Vendredi 6 mars, 18h30 Faculté de Médecine Haute-Vienne

Madame Emma COLLET soutient sa thèse « Impact d’une filière SEPSIS au sein d’un service d’urgence sur le respect des recommandations internationales » en vue de l’obtention du Diplôme d’État de Docteur en Médecine le vendredi 6 mars 2026 à 18h30, en amphi A.

Faculté de Médecine 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges Cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

« Impact d’une filière SEPSIS au sein d’un service d’urgence sur le respect des recommandations internationales »

