Soutenir l’immunité de votre enfant et affronter l’hiver, Service Municipal Petite Enfance, Carvin
samedi 17 octobre 2026 · Service Municipal Petite Enfance · Carvin
Informations pratiques
Soutenir l’immunité de votre enfant et affronter l’hiver Samedi 17 octobre, 09h30 Service Municipal Petite Enfance Pas-de-Calais
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00
L’automne marque le retour des virus saisonniers et des épidémies. C’est le moment idéal pour renforcer les défenses naturelles de votre enfant et l’aider à mieux traverser cette période. Lors de cet atelier, découvrez les clés pour soutenir efficacement son système immunitaire grâce à des habitudes de vie adaptées, une alimentation équilibrée et des solutions naturelles. Vous repartirez également avec des conseils pratiques pour reconnaître les premiers signes d’une infection et adopter les bons réflexes afin d’accompagner votre enfant dès l’apparition des premiers symptômes.
Service Municipal Petite Enfance 18 rue du Puits 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.carviin.fr »}]
L’immunité est un terrain qui se renforce dès l’automne pour rendre vos enfants moins vulnérables aux épidémies. Des conseils-clés pour soutenir le système immunitaire de votre enfant
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