Souterrain de la Règle, Souterrain de la Règle, Limoges
samedi 4 juillet 2026 · Souterrain de la Règle · Limoges
Informations pratiques
Souterrain de la Règle 4 juillet – 5 septembre Souterrain de la Règle Haute-Vienne
4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T17:30:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
LIMOGES SOUTERRAIN
À quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles ? Descendez à la rencontre d’un riche passé qui mêle histoire, géologie et légendes.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
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Venez découvrir les caves de l’ancienne abbaye de la Règle. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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