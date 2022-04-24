Soutien scolaire en ligne, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Soutien scolaire en ligne 24 avril – 26 juin 2022, certains dimanches Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-24T14:00:00+02:00 – 2022-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2022-06-26T14:00:00+02:00 – 2022-06-26T18:00:00+02:00

Tu ne comprends pas un exercice ? Tu ne sais pas comment organiser tes révisions ? Profite d’un soutien scolaire gratuit de la bibliothèque. Il est ouvert aux élèves collégiens et lycéens et concerne les matières scientifiques. Sur place ou en ligne, dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée sur place, et obligatoire en ligne.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/se-former-reviser/soutien-scolaire-en-sciences/ »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/se-former-reviser/soutien-scolaire-en-sciences/ La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

[ATELIER] Profite de notre soutien scolaire pour les collégiens et pour les lycéens et renforce tes acquis en mathématiques, physique, chimie, SVT. Gratuit, sur inscription. Mathematiques – physique – chimie