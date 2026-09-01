SOYEZ HEUREUX Pan Piper Paris Paris
samedi 26 septembre 2026 · Pan Piper Paris · Paris
Informations pratiques
C’est l’histoire de deux artistes libres au destin hors du commun qui nous racontent les voyages, les chemins tortueux, et les rencontres inspirantes qui les ont façonnés.Entre sketches ciselés, moments de tendresse et mélodies entraînantes à l’esthétique folk et pop, le spectacle « Soyez heureux » de Lili Cros et Thierry Chazelle est un show à la fois drôle et touchant. Lili joue de la basse. Elle est positive et rayonnante, sa voix sublime se marie à merveille avec le timbre plus rocailleux de son acolyte. Thierry est un clown hypersensible et raffiné, il joue de la guitare folk, de la mandoline et du banjo. La complicité, la générosité et l’authenticité de ces deux artistes attirent les foules. Après un Olympia complet en 2019, Ils ont près de mille concerts à leur actif en France et à l’étranger.
Auteurs compositeurs interprètes : Lili Cros et Thierry Chazelle
Mise en scène : Fred Radix et Christophe Gendreau
Chorégraphie : Christian Bourigault
C’est l’histoire de deux amoureux fantaisistes en quête d’un bonheur toujours plus grand.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 16h30 à 18h30
Le samedi 26 septembre 2026
de 20h30 à 22h30
payant À partir de : : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-27T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T20:30:00+02:00_2026-09-26T22:30:00+02:00;2026-09-27T16:30:00+02:00_2026-09-27T18:30:00+02:00
Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris
Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)
Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)
Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)
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