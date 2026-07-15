Spaparazzi du magazine Spipoll Le Dôme Caen

Informations pratiques

Caen

Spaparazzi du magazine Spipoll

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Flash spécial ! Depuis des années, les abeilles monopolisent les couvertures des magazines nature. Papillons et bourdons collectionnent les apparitions publiques. Mais un scandale vient d’éclater une autre célébrité assurerait elle aussi une grande partie du travail de pollinisation…

Flash spécial ! Depuis des années, les abeilles monopolisent les couvertures des magazines nature. Papillons et bourdons collectionnent les apparitions publiques. Mais un scandale vient d’éclater une autre célébrité assurerait elle aussi une grande partie du travail de pollinisation…

La mouche. Oui, vous avez bien lu.

Longtemps ignorée par les médias, elle serait pourtant l’une des pollinisatrices les plus actives de nos villes et de nos campagnes. Une révélation qui risque de faire bruisser les jardins ! Pour vérifier ces informations, nous recrutons nos meilleurs paparazzis. Munissez-vous de votre appareil photo ou de votre smartphone et partez traquer les stars des fleurs abeilles, bourdons, papillons, coléoptères… et bien sûr les mystérieuses mouches.

En participant au programme SPIPOLL, vous apprendrez à reconnaître ces insectes fascinants et contribuerez à une véritable enquête scientifique sur la biodiversité. Car les plus grands scoops se cachent parfois juste sous notre nez. .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Spaparazzi du magazine Spipoll

Breaking news! For years, bees have dominated the covers of nature magazines. Butterflies and bumblebees have been making frequent public appearances. But a scandal has just broken: it seems another celebrity is also responsible for a large part of the pollination work…

L’événement Spaparazzi du magazine Spipoll Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité