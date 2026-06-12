Spectacle 1.2.3… il était… quelques fois par Lézard de la rue Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 13 juin 2026.

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Spectacle 1.2.3… il était… quelques fois par Lézard de la rue

27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La compagnie Lézard de la rue vous propose un moment autour des spectacles des ateliers.

Ces spectacles sont la restitution des ateliers hebdomadaires de l'année scolaire.

La compagnie Lézard de la rue vous propose un moment autour des spectacles des ateliers.

Ces spectacles sont la restitution des ateliers hebdomadaires de l'année scolaire.

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27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 81 42 95 04 info@laruedesenfants.org

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English :

La compagnie Lézard de la rue invites you to a moment around the shows of the workshops.

These shows are the restitution of the weekly workshops of the school year.

L’événement Spectacle 1.2.3… il était… quelques fois par Lézard de la rue Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Cahors Vallée du Lot