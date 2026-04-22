Informations pratiques

Cajarc

Spectacle à la Médiathèque Cajarc les Loupiots

Espace F. Sagan, 1 Rue de la Cascade Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 16:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants

Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants. Avec leurs multiples questions, Céline Villalta s’intéresse au monde des tout-petits et nous transmet à travers ses instruments, ses chansons, ses poèmes et sa voix, sa vision imagée du monde de nos loupiots.

Elle ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle y aura beaucoup réfléchi ! Un spectacle spécialement pensé pour les médiathèques du Grand-Figeac.

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Espace F. Sagan, 1 Rue de la Cascade Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 5 65 38 10 16 cajarc.mediatheque@grand-figeac.fr

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English :

A poetic and musical experience to spark our little ones’ curiosity! “Loupiot” is an affectionate term for our children

L’événement Spectacle à la Médiathèque Cajarc les Loupiots Cajarc a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac