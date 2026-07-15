Spectacle À l’Écoute du vivant Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
mercredi 14 avril 2027 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
Spectacle À l’Écoute du vivant
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 15:00:00
fin : 2027-04-14
Date(s) :
2027-04-14
Pour peu qu’on tende un peu l’oreille, la nature bruisse en permanence de mille sons, témoins de la vie bouillonnante qui peuple nos jardins et forêts. Animaux, végétaux, minéraux, chacun son langage et ses vibrations. Passionnée d’audio-naturalisme, s’inspirant du travail de Marc Namblard, spécialiste en la matière, Juliette Lamour entraîne son auditoire dans une petite conférence interactive et théâtralisée à l’adresse des enfants à partir de 8 ans. À l’aide de quizz et de jeux participatifs, elle invite le public à se brancher de manière ludique sur nos environnements sonores et transmet des conseils pour élargir son spectre auditif, comprendre ce que nous entendons et s’initier à cette discipline d’observation par l’ouïe. Savoir écouter la diversité du vivant pour mieux la préserver.
D’après la conférence éponyme de Marc Namblard publiée aux éditions Bayard dans la collection Les petites conférences , Adaptation et jeu Juliette Lamour, Co-mise en scène Elsa Delmas
Durée 45mn. À partir de 8 ans. Pensez à réserver ! https://billetterie.legilog.fr/comediedecaen/?rep_id=1340 .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Spectacle À l’Écoute du vivant
L’événement Spectacle À l’Écoute du vivant Caen a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité
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