Spectacle À l’Ombre du réverbère Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
mercredi 2 décembre 2026 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
Spectacle À l’Ombre du réverbère
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-02 20:00:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-04
Il découvre le théâtre entre les murs du Centre Pénitentiaire du Pontet. Entre la réclusion de sa peine à purger et sa liberté retrouvée, Redwane Rajel a rencontré des metteurs en scène qui ont changé sa vie Joël Pommerat et Olivier Py.
Il découvre le théâtre entre les murs du Centre Pénitentiaire du Pontet. Entre la réclusion de sa peine à purger et sa liberté retrouvée, Redwane Rajel a rencontré des metteurs en scène qui ont changé sa vie Joël Pommerat et Olivier Py. Seul en scène, reflété par deux miroirs qui l’encadrent, l’homme, devenu comédien, se livre et détricote son chemin. Élevé par une mère célibataire dans un quartier populaire d’Avignon, il a exercé une panoplie de métiers jusqu’à cette rixe qui a dégénéré. Jugement, incarcération, il passe par la case prison où l’atelier théâtre est une révélation. Dans un monologue sans pathos mais d’une rare intensité dramatique, Redwane Rajel nous plonge avec sincérité dans la réalité des conditions de détention, son expérience de justice restaurative et sa rédemption par la scène.
Durée 1h25. Texte Bertrand Kaczmarek, Enzo Verdet, Redwane Rajel, Mise en scène et scénographie Enzo Verdet, D‘après la vie de Redwane Rajel, Avec Redwane Rajel. .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Spectacle À l’Ombre du réverbère
He discovered theatre whilst serving his sentence at Pontet Prison. During the time between serving his sentence and regaining his freedom, Redwane Rajel met two directors who changed his life: Joël Pommerat and Olivier Py.
L’événement Spectacle À l’Ombre du réverbère Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité
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